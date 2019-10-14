В Самаре приостановили деятельность кафе-гриль

149

Владелец одного из самарского кафе, располагающегося на первом этаже жилого многоквартирного дома, допустил нарушение ст. 6.4. КоАП РФ. В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений, а именно – помещение кафе-гриль не оборудовано приточной механической вентиляцией, шахта от вытяжной системы для забора воздуха выведена на уровне первого этажа здания.Судом принято решение об административном приостановлении деятельности кафе-гриль сроком на 90 суток для устранения нарушений. На основании поступившего постановления суда судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску возбуждено исполнительное производство.Судебным приставом совершен выход по месту совершения исполнительных действий. Двери, ведущие в помещение кафе-гриль, были опечатаны. Деятельность приостановлена сроком на 90 суток, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области