В Самаре презентуют «Календарь знаменательных дат-2020»

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Как поясняют составители календаря – заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, председатель комиссии по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития гражданского общества и благотворительности Павел Покровский и известный краевед, знаток истории нашего города Борис Чертыковцев, уникальность издания заключена в наличии региональной «круглой» даты на каждый календарный день 2020 года.Так, например, 9 января 1970 года, 50 лет назад, на Куйбышевской шоколадной фабрике «Россия» была запущена первая производственная линия шоколада полного цикла. К 20 апреля фабрика выпустила первые 50 тонн шоколада «Миньон». 22 февраля 1895 года, 125 лет назад, по совету писателя В.Короленко, в Самару приехал Максим Горький и стал сотрудником «Самарской газеты». 75 лет назад, 1 апреля 1945 года, указом Президиума Верховного Совета СССР Безымянская ТЭЦ была награждена Орденом Ленина. 50 лет назад, 19 апреля 1970 года, с главного конвейера ВАЗ в Тольятти сошли первые 6 автомобилей «Жигули», позже завод стал выпускать до 700 тысяч автомобилей в год. А 30 мая 1965 года, 55 лет назад, в первый рейс отправился фирменный поезд «Жигули» сообщением «Куйбышев – Москва».В презентации нового уникального календаря примут участие представители предприятий-юбиляров, модератором мероприятия выступит П.А.Покровский.Издание «Календарь знаменательных дат-2020» тиражом 2 тысячи экземпляров будет передано во все учреждения сферы культуры и образования в качествеметодического пособия в формировании и проведении краеведческих мероприятий года, передает пресс-служба облправительства.