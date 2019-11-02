В Самаре поздравили с 80-летием ветерана ГСУ
2 ноября 2019 14:09
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Свой «профессиональный» путь подполковник милиции в отставке Тамара Николаевна Яргункина прошла от следователя Советского РОВД до заместителя начальника следственного отдела Самарского РОВД г. Самары. Затем Тамара Николаевна служила в должности старшего следователя по особо важным делам следственного управления УВД г. Самара. По выходу на заслуженный отдых Тамара Николаевна не смогла оставить работу следователя, и устроилась на работу в ГСУ ГУВД Самарской области в качестве гражданской служащей.
Главным принципом, которым на протяжении всей службы руководствовалась Тамара Николаевна, во всем и всегда руководствоваться только «законом». Этому простому правилу она учила товарищей – молодых следователей, которые и сегодня им руководствуются.
Несмотря на почтенный возраст, Тамара Николаевна и по сей день живо интересуется всем происходящим в органах предварительного следствия, регулярно принимает у себя гостей из числа как опытных сослуживцев, так и молодых коллег, дает мудрые советы.
С юбилеем почетного сотрудника поздравили следователи следственного управления УМВД России по г. Самаре и представители областного Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Правоохранители пожелали Тамаре Николаевне здоровья, долголетия и неиссякаемого оптимизма, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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