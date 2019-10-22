В Самаре появится первый в России Инклюзивный центр полного цикла

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Помещение, площадью 370 квадратных метров для уникального проекта администрация Самары отдала в безвозмездное пользование. Оно пустовало 12 лет, и его состояние оставляет желать лучшего. Конечно, здесь требуются довольно большие вложения в ремонт. Нужно менять коммуникации, оборудовать санузлы и кабинеты. Члены регионального штаба ОНФ в Самарской области и активисты оперативно откликнулись, приехали на место, чтобы оценить реальное состояние помещения и внести предложения по приведению его в порядок.«Ресурсы этого помещения шикарные. Технические площади, здоровые несущие конструкции, я не вижу критических деформаций. Здесь, конечно, нужен глубокий капитальный ремонт. В первую очередь нужно делать правильный проект. Если приложить грамотные головы и руки, получится великолепный центр», - прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Самарской области, инженер-строитель Дмитрий Волобоев.Кроме ремонта внутри помещения, потребуется и создание инфраструктуры рядом. Пандус, перила, тактильная плитка и парковочная зона, - все это для того, чтобы люди с любой формой инвалидности могли с комфортом добраться в центр.«На мой взгляд было бы неплохо, если бы здесь был тренажерный зал адаптивный, удобный для посещения людьми, как с особыми потребностями по здоровью, так и другими, потому что все-таки должна соблюдаться инклюзия», - рассказал инвалид-колясочник Дмитрий Банарцев.С 2014 команда под руководством Алексей Транцева изобретает современные инклюзивные практики, те форматы мероприятий, в которых может принять участие человек с любой формой инвалидности вместе и наравне со своими сверстниками без инвалидности.«Когда человек получает инвалидность, его жизнь полностью переворачивается. Мы сами через это прошли, не знаешь куда пойти, как найти место в жизни. В центре будут все современные направления инклюзии, к нам сможет прийти человек на коляске, с нарушением слуха или зрения и заниматься в гончарной мастерской, в инклюзивном театре, в тренажерном зале, обучаться ведению собственного дела, получать новую профессию, найти себе дело по душе, друзей и, несмотря на инвалидность, начать вести самостоятельную жизнь», - рассказал Алексей Транцев, член Центрального штаба ОНФ, руководитель инклюзивного ресурсного центра.Аналогов такому проекту в России нет. Помочь в реализации центра может каждый. В 20-х числах ноября пройдет благотворительный аукцион, все средства будут направлены на ремонт и оборудование инклюзивного центра, передает пресс-служба регионального отделения ОНФ.Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ