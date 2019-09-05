В Самаре появится новый нагрудный знак

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В среду, 4 сентября, состоялось расширенное пленарное заседание Общественной палаты городского округа Самара, на котором обсудили новый нагрудный знак.«Администрация города вышла с инициативой к членам Общественной палаты для того чтобы обсудить и принять общее консолидированное решение. Благодарю всех за активное обсуждение и поддержку», - отметила руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара«Несомненно, данной награды достойны не только люди, трудившиеся в годы войны, но и те, кто внес большой вклад в развитие города в послевоенное время. Обсуждение данного вопроса продолжится, оно не займет много времени и в ближайшее время появится новый нагрудный знак, который с гордостью будут носить самарчане», - подчеркнул председатель Общественной палаты городского округа СамараПо итогам заседания было принято решение о создании рабочей группы, в которую войдут представители городской Администрации и Общественной палаты города. Рабочая группа определит название нагрудного знака, его внешний облик, а также категорию граждан для награждения. Основой изображения награды послужит почетный знак «Город трудовой и боевой славы», который вручили городу вместе с присвоением вышеуказанного звания, передает пресс-служба горадминистрации.