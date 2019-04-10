В Самаре порядка 7 500 социально незащищенных граждан смогут получить компенсацию за оборудование для цифрового телевидения

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С ноября 2018 года осуществляется поэтапный переход российских регионов на цифровое телерадиовещание. В Самарской области, в числе других 57 регионов, аналоговое телевидение будет отключено 3 июня.«Для качественного приема сигнала в Самарской области построены и действуют 135 цифровых станций. В общей сложности цифровым телевещанием покрыто более 99% населения, - рассказала начальник отдела по связям с общественностью и СМИ филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» Ирина Костылова. – Для просмотра цифровых программ телевизор должен поддерживать формат DVB-T2, это телевизоры производства с 2012 года. Если не поддерживает — его можно адаптировать к приему «цифры» посредством приставки формата DVB—T2, новый телевизор покупать вовсе не обязательно. Также нужна антенна дециметрового диапазона».Стоит отметить, что данные рекомендации касаются тех горожан, которые смотрят аналоговое телевидение. Указанное оборудование не требуется при наличии в квартире спутникового или кабельного телевидения.Для социально незащищенной категорий населения предусмотрена возможность однократного возмещения затрат в виде компенсации расходов за приобретенное оборудование, но не более 1200 рублей.«Право на получение выплаты имеют граждане, являющиеся в период с 1 марта по 30 ноября 2019 года получателями одной из мер социальной поддержки: ежемесячного социального пособия для малоимущих семей и малоимущих одинопроживающих граждан, денежной выплаты по социальному контракту, ежегодного социального пособия студентам из малоимущих семей, материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - пояснила заместитель главы г.о. Самара - руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации г.о. Самара Ольга Слесарева. – Обратиться за выплатой можно с 1 апреля по 30 ноября 2019 года в отделение МФЦ или отделы по предоставлению мер социальной поддержки населению. Порядка 7 500 горожан могут рассчитывать на выплаты».Подробнее о том, какие документы нужно предоставить и ознакомиться с адресами пунктов, где принимают заявление можно ознакомиться по ссылке - https://samadm.ru/authority/department_of_information_resources_and_technologies/the-transition-to-digital-broadcasting/ .Подключиться к цифровому ТВ не сложно: достаточно включить телевизор, зайти в соответствующий раздел меню настроек телевизора и произвести автоматический поиск программ. В случае, если настроить телевизор на прием цифровых каналов не получается можно позвонить по телефону «горячей линии» - 8-800-220-20-02, где специалисты помогут с настройкой. С подробной инструкцией по подключению можно ознакомиться и на сайте http://samara.rtrs.ru/tv/connect/.Пожилым людям подключаться к цифровому телевидению помогут волонтеры. Они придут, если уже куплены антенна, и, в случае необходимости, приставка. Телефон «горячей линии» для вызова волонтера: 8-800-707-61-23 (понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00).«Хочется обратить внимание на то, что волонтер придет к вам домой, только если вы оставляли заявку через «горячую линию». Волонтер не может подойти на улице или просто так постучаться в дверь. Также они не оказывают и не предлагают платные услуги, - отметила начальник отдела молодежной политики Департамент культуры и молодежной политики Администрации г.о. Самара Екатерина Щинина. – Волонтеры выходят на один адрес по двое, либо с социальным работником, если заявка была с соответствующими данными».Добровольцы имеют при себе маршрутный лист, в котором после настройки телевидения должен будет расписаться заявитель, удостоверение личности, а также одеты в специальную форму с «цифровой бабочкой». Волонтеры будут оказывать помощь до 30 ноября 2019 года. В настоящее время они уже помогли более 110 горожанам подключиться к цифровому телевидению. передает пресс-служба горадминистрации.