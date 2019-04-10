В Самаре порядка 7 500 социально незащищенных граждан смогут получить компенсацию за оборудование для цифрового телевидения
10 апреля 2019 14:58
91
С ноября 2018 года осуществляется поэтапный переход российских регионов на цифровое телерадиовещание. В Самарской области, в числе других 57 регионов, аналоговое телевидение будет отключено 3 июня.
«Для качественного приема сигнала в Самарской области построены и действуют 135 цифровых станций. В общей сложности цифровым телевещанием покрыто более 99% населения, - рассказала начальник отдела по связям с общественностью и СМИ филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» Ирина Костылова. – Для просмотра цифровых программ телевизор должен поддерживать формат DVB-T2, это телевизоры производства с 2012 года. Если не поддерживает — его можно адаптировать к приему «цифры» посредством приставки формата DVB—T2, новый телевизор покупать вовсе не обязательно. Также нужна антенна дециметрового диапазона».
Стоит отметить, что данные рекомендации касаются тех горожан, которые смотрят аналоговое телевидение. Указанное оборудование не требуется при наличии в квартире спутникового или кабельного телевидения.
Для социально незащищенной категорий населения предусмотрена возможность однократного возмещения затрат в виде компенсации расходов за приобретенное оборудование, но не более 1200 рублей.
«Право на получение выплаты имеют граждане, являющиеся в период с 1 марта по 30 ноября 2019 года получателями одной из мер социальной поддержки: ежемесячного социального пособия для малоимущих семей и малоимущих одинопроживающих граждан, денежной выплаты по социальному контракту, ежегодного социального пособия студентам из малоимущих семей, материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - пояснила заместитель главы г.о. Самара - руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации г.о. Самара Ольга Слесарева. – Обратиться за выплатой можно с 1 апреля по 30 ноября 2019 года в отделение МФЦ или отделы по предоставлению мер социальной поддержки населению. Порядка 7 500 горожан могут рассчитывать на выплаты».
Подробнее о том, какие документы нужно предоставить и ознакомиться с адресами пунктов, где принимают заявление можно ознакомиться по ссылке - https://samadm.ru/authority/department_of_information_resources_and_technologies/the-transition-to-digital-broadcasting/ .
Подключиться к цифровому ТВ не сложно: достаточно включить телевизор, зайти в соответствующий раздел меню настроек телевизора и произвести автоматический поиск программ. В случае, если настроить телевизор на прием цифровых каналов не получается можно позвонить по телефону «горячей линии» - 8-800-220-20-02, где специалисты помогут с настройкой. С подробной инструкцией по подключению можно ознакомиться и на сайте http://samara.rtrs.ru/tv/connect/.
Пожилым людям подключаться к цифровому телевидению помогут волонтеры. Они придут, если уже куплены антенна, и, в случае необходимости, приставка. Телефон «горячей линии» для вызова волонтера: 8-800-707-61-23 (понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00).
«Хочется обратить внимание на то, что волонтер придет к вам домой, только если вы оставляли заявку через «горячую линию». Волонтер не может подойти на улице или просто так постучаться в дверь. Также они не оказывают и не предлагают платные услуги, - отметила начальник отдела молодежной политики Департамент культуры и молодежной политики Администрации г.о. Самара Екатерина Щинина. – Волонтеры выходят на один адрес по двое, либо с социальным работником, если заявка была с соответствующими данными».
Добровольцы имеют при себе маршрутный лист, в котором после настройки телевидения должен будет расписаться заявитель, удостоверение личности, а также одеты в специальную форму с «цифровой бабочкой». Волонтеры будут оказывать помощь до 30 ноября 2019 года. В настоящее время они уже помогли более 110 горожанам подключиться к цифровому телевидению. передает пресс-служба горадминистрации.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
10 апреля 2019 16:54
Валентина Дмитриевна лично знает семьи российских космонавтов, дружит с Валентиной Ивановной Гагариной, вдовой первого космонавта Юрия Алексеевича... Социум
38
10 апреля 2019 16:45
Особое внимание уделяется сбору зимних накоплений и расчистке прилотковой части автодорог. Социум
43
10 апреля 2019 14:58
Для социально незащищенной категорий населения предусмотрена возможность однократного возмещения затрат в виде компенсации расходов за приобретенное... Социум
85
Здравоохранение
9 апреля 2019 22:46
Им стал заведующий хирургическим торакальным отделением областной больницы, д.м.н., член Европейского торакального и Европейского респираторного обществ Армен... Здравоохранение
2449
9 апреля 2019 14:21
Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах. Здравоохранение
219
8 апреля 2019 13:58
Санавиация заработает с 2021 года. Здравоохранение
401
Новости медицины
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
423
14 марта 2019 06:08Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
535
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
577
Туризм
10 апреля 2019 12:22
Поездка в Крым — самый бюджетный вариант, выяснили эксперты. Туризм
100
7 апреля 2019 22:42
"Местный эксклюзив" — 95 выселенных деревень. Туризм
241
7 апреля 2019 17:01
Максимальную цену (635 тысяч рублей) заплатили пассажиры за перелет бизнес-классом из Москвы в Канкун и обратно. Туризм
260
Образование
10 апреля 2019 12:26
2017 году Группа компаний «АКОМ» и вуз подписали Соглашение о сотрудничестве. Образование
102
9 апреля 2019 16:31
Преимущества получат победители и призеры олимпиад Политеха. Образование
244
9 апреля 2019 13:36
Для участия во всероссийской акции необходимо пройти регистрацию. Образование
252
Культура
10 апреля 2019 15:05
14 апреля в ДК «Тольятти» будет показана премьера нынешнего сезона – поставленный в Самарском академическом театре оперы и балета в декабре балет... Культура
91
10 апреля 2019 11:53
К каждому виртуальному тематическому комплексу будет дана подробная информация. Культура
103
10 апреля 2019 10:16
Лучшие творческие программы представят Самарскую область на всероссийском фестивале. Культура
116
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
483
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
685
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1124
Видео
8 апреля 2019 14:01
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети. ЖКХ
460
7 апреля 2019 12:49
Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля. Происшествия
938
7 апреля 2019 10:57
Как кусок железа попал в буханку, неизвестно. Происшествия
439
4 апреля 2019 13:22
Размещена вторая партия картин. Культура
594
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
378
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4967
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
471
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1161
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1127
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2108
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2403
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1451
Мероприятия