В Самаре подводят первые итоги большой работы по переходу СО на ЦЭТВ
13 июня 2019 17:46
90
К настоящему моменту объем звонков на горячую линию снизился в 4 раза. Со следующего понедельника она будет работать в обычном режиме с 9 до 18.00 по будням. Напоминаем номер: 88007076123.
Кто не успел подключить цифровое ТВ - ещё не поздно! Все, что нужно: дециметровая антенна и телевизор с поддержкой формата DVB-T2 (его только перенастроить) или телевизор+цифровая приставка + дециметровая антенна. Больше информации - на сайте смотрицифру.рф.
Социально незащищённые категории граждан могут возместить затраты на покупку оборудования (до 1200 руб.) Для этого нужно обратиться в МФЦ с паспортом, СНИЛС, чеком и техпаспортом оборудования.
Тем из них, кто проживает в районах, куда "цифра" не достает, обеспечивают спутниковыми комплектами. Для этого надо обратиться с заявлением в администрацию муниципалитета, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
13 июня 2019 17:57
Moto Gymkhana мастерство безопасного управления мотоциклом. Социум
75
13 июня 2019 17:46
Наш регион - в группе лидеров во всероссийском рейтинге. Социум
85
13 июня 2019 17:22
Все доноры Исторического парка получили возможность в этот день посетить экспозиции бесплатно! Социум
104
Здравоохранение
13 июня 2019 09:49
Кофе вызывает зависимость, схожую с никотиновой. Здравоохранение
225
12 июня 2019 11:28
Специалисты проанализировали более 2 тысяч случаев аппендицита. Здравоохранение
295
11 июня 2019 13:29
При этом те бригады, что работали в Самаре, продолжают там работать. Здравоохранение
353
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13843
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13919
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14125
Туризм
12 июня 2019 13:04
Он стал победителем сразу в двух номинациях. Туризм
236
11 июня 2019 13:18
Приём и учёт заявлений будут осуществлять подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД РФ. Туризм
261
11 июня 2019 11:26
Меньше всего желающих пить в отпуске крепкий алкоголь. Туризм
285
Образование
11 июня 2019 15:39
Особое внимание уделяется тем проектам, у которых уже есть заинтересованные партнеры и потенциальные потребители. Образование
266
11 июня 2019 12:11
Трудоустройство людей с ментальной инвалидностью в Самарской области – не миф, но реальность! Образование
195
10 июня 2019 16:35
Звуковые импульсы улавливают с помощью уникальной установки. Образование
306
Культура
13 июня 2019 16:12
15 и 16 июня, на набережной Волги (Некрасовский и Маяковский спуски) стартуют творческие программы в рамках проекта «Культурное сердце России». Мероприятия... Культура
109
13 июня 2019 09:55
Экспонаты охватывают период более трех столетий. Культура
153
11 июня 2019 17:36
От Самарской области в академии приняли участие 47 юных музыкантов. Культура
238
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14645
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14226
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
880
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1370
Видео
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
168
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
300
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
279
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
375
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
364
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
314
Фоторепортажи
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
199
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
519
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
545
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
307
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
611
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
537
Мероприятия