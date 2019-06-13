В Самаре подводят первые итоги большой работы по переходу СО на ЦЭТВ

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К настоящему моменту объем звонков на горячую линию снизился в 4 раза. Со следующего понедельника она будет работать в обычном режиме с 9 до 18.00 по будням. Напоминаем номер: 88007076123.Все, что нужно: дециметровая антенна и телевизор с поддержкой формата DVB-T2 (его только перенастроить) или телевизор+цифровая приставка + дециметровая антенна. Больше информации - на сайте смотрицифру.рф.Социально незащищённые категории граждан могут возместить затраты на покупку оборудования (до 1200 руб.) Для этого нужно обратиться в МФЦ с паспортом, СНИЛС, чеком и техпаспортом оборудования.Тем из них, кто проживает в районах, куда "цифра" не достает, обеспечивают спутниковыми комплектами. Для этого надо обратиться с заявлением в администрацию муниципалитета, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.