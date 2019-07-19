В Самаре подвели итоги конкурса на лучшее решение монументально-скульптурной композиции памятника Павлу Петровичу Мочалову
19 июля 2019 16:03
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В июле этого года исполнилось 110 лет со дня рождения Павла Мочалова. В памяти современников и потомков он останется как выдающийся руководитель и создатель уникального социального явления под названием «Металлург». Одновременно с возведением заводских корпусов в пятидесятые годы был построен целый район Металлургов: жилые дома, детские сады и школы, больницы, дворец культуры, парк с озером и стадион. Этими объектами и сейчас пользуются жители Кировского района. Напомним, Глава городского округа Самары Елена Лапушкина поддержала общественную инициативу по установке памятника Мочалову, после чего был объявлен конкурс.
При доработке проекта монумента автор прислушался к пожеланиям родственников и соратников Павла Мочалова, а также к пожеланиям жюри и общественности. Важно отметить, что всего в конкурсе приняли участие 6 известных российских скульпторов из Самары и Москвы. В середине июля на проходной Самарского металлургического завода было организовано общественное обсуждение макетов памятника, все желающие могли внести свои замечания. Важно подчеркнуть, что мнения экспертов и участников общественного обсуждения в целом совпали.
По мнению жюри, победителю конкурса - Салавату Щербакову удалось добиться портретного сходства, передать характер волевого, сильного человека - строителя, талантливого организатора, умного руководителя. Были учтены и замечания по постаменту. По предложению ветеранов отрасли на нём отражены металлические элементы и символы металлургии.
«Архитекторы, что называется, поймали тему! После долгой дискуссии мы, наконец, получили достойный монумент легендарному заводчанину, строителю Павлу Мочалову. Скульпторам удалось главное - передать силу и волевые качества этого необычного человека, которого помнят и уважают жители Самары», - говорит Алексей Герасимов, заслуженный архитектор России.
«Подводя итоги конкурса, важно отметить, что мнения горожан, соратников Павла Мочалова и жюри совпали. Этот конкурс проводился ради наших горожан, жителей Металлурга, достоянием которых станет этот памятник», - уверен Игорь Галахов, руководитель Управления главного архитектора Администрации городского округа Самара.
Будущий монумент должен гармонично вписаться в обновленное пространство площади им. П.П. Мочалова около Дворца культуры Металлургов. Установка памятника первому директору Куйбышевского металлургического завода станет достойным завершением масштабного благоустройства бульвара Металлургов и самой площади в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», в состав которого входит приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистраци
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