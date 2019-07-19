В Самаре подвели итоги конкурса на лучшее решение монументально-скульптурной композиции памятника Павлу Петровичу Мочалову

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Первое место в конкурсе по созданию архитектурно-скульптурной композиции памятника первому директору Куйбышевского металлургического завода Павлу Петровичу Мочалову занял московский скульптор Салават Щербаков. По мнению жюри, созданный им образ Павла Мочалова, максимально отражает характер легендарного управленца.В июле этого года исполнилось 110 лет со дня рождения Павла Мочалова. В памяти современников и потомков он останется как выдающийся руководитель и создатель уникального социального явления под названием «Металлург». Одновременно с возведением заводских корпусов в пятидесятые годы был построен целый район Металлургов: жилые дома, детские сады и школы, больницы, дворец культуры, парк с озером и стадион. Этими объектами и сейчас пользуются жители Кировского района. Напомним, Глава городского округа Самары Елена Лапушкина поддержала общественную инициативу по установке памятника Мочалову, после чего был объявлен конкурс.При доработке проекта монумента автор прислушался к пожеланиям родственников и соратников Павла Мочалова, а также к пожеланиям жюри и общественности. Важно отметить, что всего в конкурсе приняли участие 6 известных российских скульпторов из Самары и Москвы. В середине июля на проходной Самарского металлургического завода было организовано общественное обсуждение макетов памятника, все желающие могли внести свои замечания. Важно подчеркнуть, что мнения экспертов и участников общественного обсуждения в целом совпали.По мнению жюри, победителю конкурса - Салавату Щербакову удалось добиться портретного сходства, передать характер волевого, сильного человека - строителя, талантливого организатора, умного руководителя. Были учтены и замечания по постаменту. По предложению ветеранов отрасли на нём отражены металлические элементы и символы металлургии.«Архитекторы, что называется, поймали тему! После долгой дискуссии мы, наконец, получили достойный монумент легендарному заводчанину, строителю Павлу Мочалову. Скульпторам удалось главное - передать силу и волевые качества этого необычного человека, которого помнят и уважают жители Самары», - говорит Алексей Герасимов, заслуженный архитектор России.«Подводя итоги конкурса, важно отметить, что мнения горожан, соратников Павла Мочалова и жюри совпали. Этот конкурс проводился ради наших горожан, жителей Металлурга, достоянием которых станет этот памятник», - уверен Игорь Галахов, руководитель Управления главного архитектора Администрации городского округа Самара.Будущий монумент должен гармонично вписаться в обновленное пространство площади им. П.П. Мочалова около Дворца культуры Металлургов. Установка памятника первому директору Куйбышевского металлургического завода станет достойным завершением масштабного благоустройства бульвара Металлургов и самой площади в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», в состав которого входит приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистраци