В Самаре подвели итоги конкурса «Лучший народный дружинник городского округа Самара»
20 сентября 2019 15:15
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На первом этапе Конкурса участники продемонстрировали теоретическую подготовку по вопросам знания законодательных актов, регулирующих отношения в сфере охраны общественного порядка, умения оказывать первую доврачебную помощь. Второй же этап проводился на стадионе «Динамо» и включал в себя такие дисциплины, как бег на дистанцию 100 метров, отжимание от пола и знание специальных приемов самообороны. Нормативы по физической подготовке соответствовали требованиям сдачи ГТО.
По результатам конкурсной комиссией были определены победители:
1 место – Наумов Кирилл Сергеевич (член добровольной народной дружины городского округа Самара с 2018 года);
2 место – Валиев Ратмир Минтагирович (член добровольной народной дружины городского округа Самара с 2015 года);
3 место – Артамонов Георгий Сергеевич (член добровольной народной дружины городского округа Самара с 2015 года).
Победители Конкурса представлены к награждению дипломами главы Самары. Участникам вручили памятные грамоты, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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