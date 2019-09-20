В Самаре подвели итоги конкурса «Лучший народный дружинник городского округа Самара»

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На первом этапе Конкурса участники продемонстрировали теоретическую подготовку по вопросам знания законодательных актов, регулирующих отношения в сфере охраны общественного порядка, умения оказывать первую доврачебную помощь. Второй же этап проводился на стадионе «Динамо» и включал в себя такие дисциплины, как бег на дистанцию 100 метров, отжимание от пола и знание специальных приемов самообороны. Нормативы по физической подготовке соответствовали требованиям сдачи ГТО.По результатам конкурсной комиссией были определены победители:1 место – Наумов Кирилл Сергеевич (член добровольной народной дружины городского округа Самара с 2018 года);2 место – Валиев Ратмир Минтагирович (член добровольной народной дружины городского округа Самара с 2015 года);3 место – Артамонов Георгий Сергеевич (член добровольной народной дружины городского округа Самара с 2015 года).Победители Конкурса представлены к награждению дипломами главы Самары. Участникам вручили памятные грамоты, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации