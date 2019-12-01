В Самаре почтили память военных, погибших при исполнении воинского долга

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В церемонии приняли участие представители правительства Самарской области, командование 2-й общевойсковой армией, ветераны Великой Отечественной войны, локальных конфликтов и Вооруженных сил, военнослужащие, представители общественных организаций и юнармейцы.День Неизвестного солдата - памятная дата в России, с 2014 года отмечаемая ежегодно 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами, передает пресс-служба ЦВО.