В Самаре планируются к открытию ясельные группы для детей до 3 лет

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ул. Чапаевская, 232А на 40 мест в Ленинском районе (МБДОУ «Детский сад № 69» г.о. Самара);мкр. Крутые Ключи, 37 на 40 мест в Красноглинском районе (МБДОУ «Детский сад № 1» г.о. Самара);пос. Мехзавод, квартал 1, 31 на 20 мест в Красноглинском районе (МБДОУ «Детский сад № 362» г.о. Самара);ул. Физкультурная, 103 на 82 места в Советском районе (МБДОУ «Детский сад № 275» г.о. Самара);ул. Аэродромная, 111 на 53 места в Советском районе (МБДОУ «Детский сад № 328» г.о. Самара).Распределение свободных мест в указанные выше учреждения состоится 31.12.2019 в 09.00 и будет проводиться в автоматизированном порядке в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 07.07.2015 № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования».Для постановки ребенка в очередь или добавления в уже зарегистрированное заявление данных образовательных учреждений Вам необходимо обратиться в муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ). При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка, а также документ подтверждающий льготу (при ее наличии).Обращаем внимание, что при постановке в очередь специалисту МФЦ необходимо указывать адрес детского сада, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации