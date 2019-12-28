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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре планируются к открытию ясельные группы для детей до 3 лет

28 декабря 2019 13:41
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Распределение свободных мест состоится 31.12.2019 в 09.00 и будет проводиться в автоматизированном порядке.
На территории городского округа Самара планируются к открытию ясельные группы для детей до 3 лет во встроенных детских садах на первых этажах жилых домов по следующим адресам:

ул. Чапаевская, 232А на 40 мест в Ленинском районе (МБДОУ «Детский сад № 69» г.о. Самара);

мкр. Крутые Ключи, 37 на 40 мест в Красноглинском районе (МБДОУ «Детский сад № 1» г.о. Самара);

пос. Мехзавод, квартал 1, 31 на 20 мест в Красноглинском районе (МБДОУ «Детский сад № 362» г.о. Самара);

ул. Физкультурная, 103 на 82 места в Советском районе (МБДОУ «Детский сад № 275» г.о. Самара);

ул. Аэродромная, 111 на 53 места в Советском районе (МБДОУ «Детский сад № 328» г.о. Самара).

Распределение свободных мест в указанные выше учреждения состоится 31.12.2019 в 09.00 и будет проводиться в автоматизированном порядке в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 07.07.2015 № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования».

Для постановки ребенка в очередь или добавления в уже зарегистрированное заявление данных образовательных учреждений Вам необходимо обратиться в муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ). При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка, а также документ подтверждающий льготу (при ее наличии).

Обращаем внимание, что при постановке в очередь специалисту МФЦ необходимо указывать адрес детского сада, передает пресс-служба горадминистрации.



Фото:   пресс-служба горадминистрации

 
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Комментарии


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28 декабря 2019  13:41
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