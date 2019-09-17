В Самаре ожидается «Пластилиновый дождь»!
17 сентября 2019 16:47
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Живые скульптуры, представления театра «Мимикрия», ярмарку hand made, театр «Пластилиновый дождь», мастер-классы, бразильскую музыку, джаз, акустический рок, др.
Приходите всей семьей 21 сентября в Струковский сад, передает TicSamara.
Фото: TicSamar
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