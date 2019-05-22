В Самаре отпразднуют Общероссийский день библиотек

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Сотрудники государственных и муниципальных библиотек системы Министерства культуры РФ, ветераны библиотечного дела соберутся на свой профессиональный праздник. В этот день фойе областной научной библиотеки станет Театральным проспектом: сотрудникигосударственных библиотек продемонстрируют свои форматы работы с читателями в Год театра. Это интерактивные выставки, мастер-классы, театральные фотозоны, литературные игры на знание классики и многие другие мероприятия, направленные на взаимодействие с читателем,привлечение новых посетителей и воспитание любви к книге.Также состоится награждение лучших работников библиотечной отрасли. В завершение мероприятия будет показан спектакль театра «Город» по мотивам рассказов Михаила Зощенко - «Знаток женского сердца».Гости смогут посетить работающие в областной научной библиотеке выставки: «Век просвещения в России: литература и пресса в эпоху Екатерины II», выставку раритетных изданий из фонда отдела редких книг (музей истории книги и библиотеки, 1 этаж), выставку дипломныхработ выпускников Самарского художественного училища им. К.С. Петрова-Водкина «Живая линия» (галерея «Новое пространство», 1 этаж); выставку изданий отдела иностранной литературы «Книжные сокровища славянских народов» (отдел искусств, 2 этаж), передает пресс-служба облправительства.