В Самаре отметят татарский праздник «Сембелэ»

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Цель мероприятия - сохранение национальных традиций и обычаев, повышение престижа аграрных профессий, воспитание подрастающего поколения в духе уважительного отношения к труду сельского труженика.Официальная церемония открытия – в 10:30. Также программой заявлено:- чествование передовиков сельского хозяйства;- выступление татарских артистов из г. о. Самара, Самарской области и Республики Татарстан;- выступление танцевалькой группы самарской школы “Яктылык”.Кроме того, в фойе на праздничной площадке будут организованы мастер классы и инсталляция сельского быта. Также развернется ярмарка, будут представлены разнообразные национальные блюда татарской кухни.Сембелэ − это старинный татарский национальный праздник, символизирующий окончание полевой страды. Корни этого осеннего праздника уходят в глубокую древность. Возрождение традиции его празднования в нашей области силами татарских национально-культурных объединений началось в 2000 году, и с тех пор он традиционно отмечается каждый год после окончания сельскохозяйственных работ. Неизменным атрибутом мероприятия является церемония чествования и награждения лучших тружеников сельского хозяйства, передает пресс-служба горадминистрации.