В Самаре отметят Международный день инвалида

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3 декабря в МТЛ «Арена» состоится ежегодное торжественное мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов.Цель мероприятия - создание условий для раскрытия творческого, личностного, интеллектуального потенциала людей с ограниченными возможностямиздоровья, популяризация их достижений во всех сферах общественной жизни, а также привлечение внимания широкого круга лиц к проблемам инвалидов.В 1992 году 3 декабря был официально провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН Международным днём инвалидов.В этом году участие областном мероприятии примут свыше 1 000 человек. Это люди с ограниченными возможностями здоровья с активной жизненной позицией, проживающие в различных городах и районах Самарской области, представители органов исполнительной и законодательной власти региона, социально ориентированного бизнеса, общественных организаций, преподаватели и студенты ВУЗов.В рамках официальной части мероприятия пройдет вручение именных премий Губернатора Самарской области людям с ограниченными возможностями здоровья и родителям, воспитывающим двух и более детей-инвалидов, а также награждение призеров V Национального чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс».Второй частью мероприятия станет гала-концерт творческого фестиваля «Вместе со звездами». В нем выступят люди с ограниченными возможностями здоровья совместно с профессиональными творческими коллективами Самарской области.В завершение концерта всем участникам мероприятия будут вручены подарки Губернатора Самарской области, передает пресс-служба облправительства.