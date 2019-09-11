В Самаре отметили юбилей профсоюза работников отрасли жизнеобеспечения
11 сентября 2019 15:24
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Отраслевой профсоюз был создан в 1918 году на базе организаций рабочих и служащих конно-железных дорог, водопровода, городских бань, трубочистов, возникших еще в 1905 году. В январе 1929 года состоялась областная Средне-Волжская конференция работников союза коммунального хозяйства, где присутствовали делегаты из Куйбышева (Самары), Ульяновска, Пензы. В 1934 году был образован Средневолжский краевой комитет профсоюза рабочих жилищного хозяйства. В 1935 году изменилось название на Куйбышевский краевой комитет профсоюза рабочих жилищного хозяйства, а в 1937 году краевой комитет был реорганизован в областной.
С 1990 году начался новый этап профсоюзного движения: 13 февраля 2006 года Самарская областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения прошла государственную регистрацию. Она защищает социально-трудовые и профессиональные права работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной энергетики, газового хозяйства, топливообеспечения, автомобильного и городского наземного электрического транспорта, дорожных служб, сферы услуг, обществ глухих, слепых и инвалидов, добровольного пожарного общества, студентов (учащихся) отраслевых учебных заведений. С апреля 2017 года областной профсоюза, насчитывающий более 7000 членов, возглавляет Сергей Жуков.
В ходе торжественного мероприятия в честь столетия организации состоялось чествование лучших работников отрасли, которые были удостоены государственных наград. Так, почетным знаком губернатора Самарской области за развитие профсоюзного движения в регионе награждён первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. В период с 2016 по 2019 годы он являлся координатором городской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Он уделяет особое внимание вопросам социально-экономической ситуации в организациях города, условиям безопасности труда работников. «Это оценка всей нашей с вами работы, – заметил Владимир Василенко, получая награду. – Перед нами сейчас стоят непростые задачи перед пуском тепла, мы их с честью выполним».
Также почетной грамоты губернатора была удостоена председатель первичной организации самарского МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Анна Сычева. В профсоюзе она состоит с 1975 года. В МП «ТТУ» Анна Сычева помогает работникам составлять коллективные договора и урегулировать деловые конфликты. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что именно благодаря таким людям удается решать стоящие перед регионом задачи.
«Хочу поблагодарить вас за добросовестный труд. Мы видим, как меняется городская среда, наши сельские поселения. Это, в первую очередь, труд работников ЖКХ, благоустройства, транспорта, многих коммунальных организаций. Это труд ваш и тех людей, права которых вы защищаете. Без здоровой атмосферы в коллективе, без взаимовыручки и взаимопомощи, которые всегда ассоциируются с профсоюзом, невозможно достигать результата. Невозможно достигать показателей и решать задачи, которые мы с вами ставим перед собой, которые ставят перед нами жители региона и Президент страны Владимир Владимирович Путин», – отметил Дмитрий Азаров, поздравляя работников отрасли передает пресс-служба облправительства.
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