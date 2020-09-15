В Самаре открывается выставка «Жигулевская палитра» в рамках XXV Всероссийского конкурса молодых дарований

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16 сентября в 15:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке в галерее «Новое пространство» состоится открытие выставки лучших работ участников XXV Всероссийского конкурса молодых дарований «Жигулевская палитра» - «Я Россией хочу гордиться!».

Конкурс прошел в Год Памяти и Славы и посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Десятилетию детства.

Организатор конкурса - ГБУК «Агентство социокультурных технологий». Конкурс проводится при поддержке Правительства Самарской области и министерства культуры Российской Федерации.

В экспозиции выставки представлены художественные произведения свыше 100 участников конкурса из Архангельской, Астраханской, Воронежской, Ивановской, Курганской, Мурманской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Челябинской областей, а также Крыма, Ставропольского края и Санкт-Петербурга. Авторы посвятили свои произведения 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На выставке также представлены работы, отражающие взгляды молодежи на современное пространство, культуру народов мира.

В рамках открытия выставки состоится церемония награждения победителей конкурса и презентация альбома лучших работ.

Организаторы «Жигулевской палитры» подготовили для участников творческую программу: с 16 по 25 сентября в галерее «Новое пространство» пройдут мастер-классы с участием ведущих преподавателей детских школ искусств г.о. Самара, творческие встречи, круглый стол.

Выставка продлится до 30 сентября.

Вход свободный.

Режим работы выставки: с 10:00 до 18:00, выходные – воскресенье, понедельник, передает пресс-служба СОУНБ.