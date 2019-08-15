В Самаре открылся новый офис «Мои документы»
15 августа 2019 15:22
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В новом офисе 4 окна приёма-выдачи документов, он работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 без перерывов.
Здесь организовано предоставление более трёхсот услуг для физических и юридических лиц по различным направлениям – услуги налоговой, миграционной службы, пенсионного фонда, службы судебных приставов, кадастрового учёта и других.
По словам директора Уполномоченного МФЦ Самарской области Павла Синёва, офис оформлен в соответствии с единым фирменным стилем «Мои документы» и отвечает всем требованиям территориальной доступности и комфортности для пребывания заявителей.
«При поддержке Правительства Самарской области в регионе ведется постоянная работа, направленная на повышение доступности и качества оказания
государственных услуг. Открытию данного центра предшествовала серьезная подготовка и я поздравляю коллектив с началом работы и желаю коллегам больших успехов», - отметил директор ГКУ СО «УМФЦ».
С полным перечнем услуг можно ознакомиться на сайте http://mfc-samara.ru, для удобства заявителей работают сервисы «Запись в электронную очередь» и «Среднее время ожидания», передает пресс-служба облправительства.
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