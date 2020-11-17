В Самаре открылся IV Научный форум «Телекоммуникации: теория и технологии»

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Форум «Телекоммуникации: теория и технологии», который традиционно проводится в Самаре в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики, является самым авторитетным в России научным мероприятием, посвященным развитию связи и телекоммуникаций.

В рамках форума пройдут конференции «Проблемы техники и технологий телекоммуникаций», «Оптические технологии в телекоммуникациях», «Физика и технические приложения волновых процессов», «Цифровая экономика. Новое время - новые технологии».

В онлайн-режиме участников форума поприветствовал заместитель председателя Правительства Самарской области - руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков, который подчеркнул, что без развития телекоммуникаций, информационной инфраструктуры невозможно развитие национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. В Самарской области нацпроект реализуется под контролем Губернатора Дмитрия Азарова.

В рамках форума 18 ноября будет проводиться VI Всероссийская научно-техническая конференция «Цифровая экономика. Новое время - новые технологии. РОСИНФОКОМ 2020». Организаторами конференции выступают Федеральное агентство связи и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики.

РОСИНФОКОМ 2020 - одна из важнейших площадок научного сообщества в области связи и информационных технологий, объединяющая руководителей и ученых подведомственных Россвязи научно-исследовательских институтов и университетов, представителей ведущих российских телекоммуникационных и IT-компаний и организаций для реализации программы «Цифровая экономика».

Будут работать следующие секции конференции РОСИНФОКОМ 2020: развитие и совершенствование сетей 5G/IMT 2020; искусственный интеллект и технологии BigData как высокоэффективные инструменты цифровизации различных сфер жизнедеятельности; расширение инфраструктуры беспроводных сетей связей для цифровой трансформации; создание благоприятной среды для подготовки кадров для реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ». Подробная информация представлена на сайте, передает пресс-служба облправительства.