В Самаре открылся Дом правосудия

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Два самарских суда – Железнодорожного и Ленинского районов – обрели новый дом. Органы правосудия теперь занимают здание, расположенное по адресу ул. Тухачевского, д. 226. В церемонии открытия «Дома правосудия», которая состоялась в среду, 28 августа, приняли участие губернатор Самарской областии заместитель Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде РФРанее суды Железнодорожного и Ленинского районов Самары были размещены в неприспособленных помещениях: кабинетов для судей и других сотрудников не хватало, равно как и залов судебных заседаний, зоны ожиданий для посетителей не отвечали современным требованиям. Вопрос о подборе новых помещений рассматривался не один год и был решен в ходе переговоров между Правительством Самарской области, судебным департаментом при Верховном Суде РФ и руководством Самарского Государственного Медицинского университета. Стороны договорились о передаче заброшенного здания под нужды судебных органов.«Очень важно, что мы последовательно на всей территории Самарской области доводим до ума то, что простаивало, было заброшено иногда десятилетиями, – отметил губернатор Дмитрий Азаров на открытии Дома правосудия. – Благодаря совместным усилиям мы создаем комфортные условия для работы судей, для граждан страны, которые обращаются в судебные инстанции, чтобы добиться справедливости, удовлетворить свои законные права».Здание, в котором теперь расположился «Дом правосудия», не использовалось почти четверть века: его строительство под нужды медуниверситета началось в 1991 году и остановилось в 1995 году. Все это время недострой притягивал асоциальные личности и создавал криминогенную обстановку в районе.«Что такое недострой? Это деградация территории, которая влияет и на настроение людей, и на формирование личности юных граждан, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Уверен, что открытие Дома правосудия – еще один значительный вклад в развитие нашего общества, укрепление судебной системы, нашей государственности. А значит, и в решение тех задач, которые ставит перед нами Президент страны Владимир Владимирович Путин».После того, как была определена дальнейшая судьба здания, оно было законсервировано, специалисты разработали проект реконструкции и приступили к строительным работам.Обновленное здание отвечает все современным требованиям, в нем созданы комфортные условия для сотрудников и посетителей: оборудованы архивы, залы ожидания, создана безбарьерная среда для маломобильных групп граждан.«Сегодня знаковое события не только в жизни судейского сообщества Самарской области, но судейского сообщества Российской Федерации, – отметил Александр Паршин. – Дом правосудия предназначен не только для тех, кто осуществляет правосудие, но и для тех, кто вынужден обратиться в суд в силу тех или иных обстоятельств. Мы очень рады, что у нас есть полное понимание с руководством Самарской области о том, что такие задачи должны решаться».Напомним, Правительство Самарской области ведет активную работу по «оживлению» заброшенных административных зданий, в том числе, для размещения федеральных структур. Яркий пример – здание на пересечении ул. Самойловской и Дерябинской в Самаре, в котором уже этой осенью откроется Шестой кассационный суд.Решение о размещении Шестого кассационного суда именно в Самаре приняла Государственная Дума РФ в прошлом году. Кроме Самарской области, на размещение суда претендовали Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Чувашия, Марий Эл, а также Кировская, Оренбургская и Ульяновская области. Добиться этого решения удалось благодаря личному участию губернатора Дмитрия Азарова: Глава региона выступил с инициативой о размещении Шестого кассационного суда общей юрисдикции в Самаре, была проделана огромная работа по отстаиванию интересов области, разъяснению преимуществ региона.Сейчас работы на объекте выходят на финишную прямую: общая готовность сооружения и благоустройства прилегающей территории 95%. Практически завершены работы по проведению инженерных коммуникаций, на треть выполнена чистовая отделка помещений. Кроме того, в рамках комплексного благоустройства по национальному проекту «Жилье и городская среда» завершается капитальный ремонт Крымской площади. Здесь ведется установка арт-объектов: Ялтинского маяка и Воронцовской ротонды, а также обустройство сухого фонтана и мозаичного панно в виде карты полуострова. Проведено озеленение территории: высажено более 250 деревьев и кустарников различных видов, среди которых туи, ели, вязы, липы, клён, можжевельник, кизильник, оборудуются беседки, устанавливаются малые архитектурные формы. Также в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проводится комплексный ремонт 8 участков дорог, примыкающих к Крымской площади, передает пресс-служба облправительства.