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В Самаре открыли мемориальную доску участнику восстания в лагере смерти Собибор Ефиму Литвиновскому

25 мая 2019 21:33
91
На доме, где он жил (ул.Куйбышева, 44).
В Самаре была открыта Мемориальная доска Герою антифашистского сопротивления, участнику восстания в лагере смерти Собибор Ефиму Литвиновскому. Об этом сообщает депутат госдумы Александр Хинштейн.

На доме, где он жил (ул.Куйбышева, 44). Вечная память героям! 
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