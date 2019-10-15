В Самаре открылась выставка к 180-летию издателя Флорентия Павленкова

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В пятницу, 11 октября, в Музее книги и истории Самарской областной универсальной научной библиотеки открылась книжно-иллюстративная выставка «Жизньзамечательного человека: к 180-летию со дня рождения Ф.Ф. Павленкова». Экспозиция рассказывает о Флорентии Фёдоровиче Павленкове – выдающемся деятеле в области просвещения и книгопечатания в России конца XIX – начала XX вв. Представленная вниманию посетителей литература, изданная талантливымпредпринимателем в области книгопечатания, показывает, насколько разносторонней была деятельность этого человека.«Флорентий Фёдорович Павленков был человеком удивительной энергии и судьбы, принципиальный и не скрывающий своих убеждений, – рассказывает старшийнаучный сотрудник отдела редких книг СОУНБ Ирина Суслина. – За свой недолгий жизненный срок издатель дважды оказывался в ссылках – в Вятке и ЗападнойСибири, – где провел почти десять лет. Восемь раз его арестовывали, более двух лет он отбывал заключение в тюрьмах. Но за тридцать лет неутомимойдеятельности Павленков сумел выпустить 750 книг и брошюр общим тиражом, превышающим 3,5 миллиона экземпляров».Сегодня далеко не все знают, что знаменитая и любимая многими образованными людьми серия «Жизнь замечательных людей» основана именно Павленковым в1890 году. Это была первая в мировой практике попытка издания универсальной серии биографий. И вот уже почти 130 лет библиотека «ЖЗЛ» пользуется успехом у читателей разных поколений.«Флорентий Павленков был одним из знаковых людей в российском книгоиздательстве, – подчеркнула заместитель директора по корпоративным связям СОУНБ Наталья Никулина. – Следует отметить его отношение к книге как к предмету искусства, понимание ее просветительской миссии. Именно поэтому мы сегодня можем увидеть настоящие книжные ценности, вышедшие в свет благодаря этому выдающемуся просветителю и издателю».Переведенный и изданный им учебник физики парижского профессора Адольфа Гано стал судьбоносным для предпринимателя Павленкова, принес ему первоначальный капитал для создания собственного дела. В фондах нашей библиотеки хранится экземпляр первого издания этого учебника (1866 г.), его можно увидеть на книжно-иллюстративной выставке. В течение всей второй половины XIX в. эта книга считалась лучшим пособием для самостоятельного изучения физики, известно, что именно она позволила ученым-изобретателям Константину Циолковскому и Александру Попову получить необходимые знания для совершения известных открытий.Огромную просветительскую роль сыграл Павленков в распространении сочинений классиков русской литературы, его книжечки карманного формата тоже представлены в экспозиции.Познакомиться с книжно-иллюстративной выставкой «Жизнь замечательного человека: к 180-летию со дня рождения Ф.Ф. Павленкова» можно будет до 27 декабря2019 года, передает пресс-служба СОУНБ.Фото: соцсети