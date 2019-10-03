В Самаре открылась международная выставка в рамках экономического форума World Halal Day
3 октября 2019 15:00
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Познакомиться с продукцией крупнейших поставщиков сертифицированных товаров и услуг халяль пришли Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, основатель и председатель World Halal Day Мохамед Джинна, президент Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев, а также другие высокие гости всемирного форума.
Экспоненты выставки – более 200 производителей товаров и услуг халяль. Среди них немало и Самарских предприятий: Мясокомбинат «Шатлык», чья продукция представлена в Татарстане, на Северном Кавказе и Поволжье, «Сызранский мясокомбинат», который занимается производством колбасных изделий более 100 лет, жигулевская кондитерская фабрика «Услада», а также крупнейшая самарская компания по производству томатной, овощной и кондитерской продукции «Кухмастер», известная в России, СНГ, странах ближнего и дальнего зарубежья.
«Мне приятно приветствовать гостей на самой большой площади Европы – площади Куйбышева. Наш регион – это переплетение различных культур, религий. В Самарской области хорошо развита индустрия халяль, у нас много предприятий, которые соблюдают стандарты халяль. И сегодня они готовы поставлять свою продукцию на международный рынок. Уверен, на саммите будут налажены плодотворные взаимовыгодные контакты», — сказал Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, открывая работу выставки.
Выставка поделена на две тематические зоны: зону B2B, созданную для взаимодействия участников с потенциальными партнерами и инвесторами, и зону B2С организованную для знакомства с продукцией халяль широкой аудитории.
Ожидается, что выставку посетят более 5000 человек, в том числе главные игроки российского розничного рынка в сфере халяль, крупнейшие эксперты в области бизнеса и финансов, международные специалисты и представители органов власти из разных регионов России. Выставка продлится до 5 октября включительно, вход свободный.
Основатель и председатель orld Halal Day господин Джинна Мохамед поблагодарил Правительство Самарской области за помощь в организации саммита. «Необходимо привлечь внимание к Самарскому региону. Считаю, что Самара может стать хабом – логистическим центром для поставщиков и производителей продукции халяль. Первый шаг для этого сегодня сделан», — отметил он.
Крупнейший международный экономический форум «Всемирный день халяль» (World Halal Day), будет проходить три дня и соберет участников из более чем 20 стран мира. Помимо выставки, в рамках World Halal Day состоится Волжский инвестиционный форум (Volga Investment Summit), который станет уникальной платформой для взаимодействия российских и зарубежных инвесторов, экспертов, представителей власти, бизнеса и финансовой сферы, передает пресс-служба облправительства.
Фото: пресс-служба облправительства
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