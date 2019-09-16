В Самаре откроются международные соревнования в области кибербезопасности VolgaCTF

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Порядка 180 специалистов по киберугрозам соберутся, чтобы определить сильнейших. В рамках соревнований встретятся команды со всей России, а также из Австрии, Вьетнама и Венгрии. Также участие в VolgaCTF примут представители научной роты №5 сухопутных войск Министерства обороны РФ.Соревнования VolgaCTF проходят в регионе уже девятый раз, и из местных студенческих выросли в федеральный и международный бренд. Проведение подобных мероприятий — важный элемент реализации таких федеральных проектов, как «Информационная безопасность» и «Кадры для цифровой экономики» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», который реализуется по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина.Участников VolgaCTF по видеоконференцсвязи поприветствует Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.Организаторы VolgaCTF — институт информатики, математики и электроники Самарского университета при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области, а также группа независимых специалистов.VolgaCTF проводится в два этапа:— отборочный дистанционный тур для всех желающих в смешанном формате (в 2019 году приняли участие 1097 команд из 87 стран, из них 197 российских команд);— очный тур, который проводится в Самаре по результатам отбора для 16 лучших команд.Формат соревнований — традиционный для сферы информационной безопасности – Capture the flag. Участники должны в виртуальном пространстве «похить флаг» у соперников. Команды будут состязаться в защите собственных ресурсов и в поиске уязвимостей ресурсов противника. Сервисы к игре пишутся каждый раз новые, максимально приближенные к реально существующим. Кроме того, есть задание, для выполнения которого команды должны сначала самостоятельно «собрать» свой сервис и защищать его стабильную работу.В рамках VolgaCTF, помимо соревновательной части, проходит лекционная программа. В этом году перед участниками выступят независимые эксперты, сотрудники крупнейших компаний в сфере информационной безопасности России, а также Бельгии и Румынии. С каждым годом конференция становится более насыщенной по количеству и содержанию докладов.Лекции – открытые и бесплатные для участия. Их расписание представлено на сайте volgactf.ru, требуется предварительная запись на доклады, передает пресс-служба облправительства.