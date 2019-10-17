В Самаре откроется выставка «Освободители Европы»

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Выставка расскажет о заграничном походе русской армии и ее союзников, освобождении европейских государств от владычества Наполеона, вступлении русских солдат в Париж.Антифранцузская коалиция сложилась после уничтожения великой армии Наполеона в ходе Русской военной кампании 1812 года. Выставка представлена экипировкой солдат начала XIX века и оружием из фондов музея им. П. В. Алабина и частных коллекций, графикой и документами, а также находками с полей сражений, среди которых – пушечные ядра, картечь, ружейные пули, фрагменты обмундирования и конской упряжи, передает пресс-служба музея.