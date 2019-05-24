В Самаре откроется первый Центр волонтеров культуры

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27 мая в 16:00 в Самарской публичной библиотеке (ул. Куйбышева, 95) откроется «Центр волонтеров культуры» на базе Самарского Дома молодежи. Центр станет первой в Самаре площадкой, которая займется подготовкой волонтеров к сотрудничеству с учреждениями культуры.Открытие такого центра стало для города необходимостью: в Год театра проходит особенно много мероприятий, на которых требуется помощь волонтеров культуры. Так в 2019 году уже состоялся опрос жителей города в рамках проекта «Культурное сердце России», где волонтеры опрашивали самарцев о том, какие мероприятия они хотели бы видеть в городе летом. Всероссийская акция «Ночь музеев» также не осталась в стороне: волонтеры культуры помогали сразу на нескольких площадках.На открытии «Центра» пройдет квест «Культурное наследие», а также тренинг по компетенциям волонтеров. Добровольцев, которые уже успели зарекомендовать себя в сфере культуры, наградят благодарственными письмами, а также билетами в музей и выставочные центры Самары.С 2015 года на базе Самарского Дома молодежи функционирует Городской волонтерский центр, который за годы своего существования провел более 150 мероприятий по развитию волонтерского движения. В 2018 году Самарский Дом молодежи стал членом Ассоциации волонтерских центров и продолжил участвовать в мероприятиях регионального и федерального уровня, передает пресс-служба СДМ.Фото: пресс-служба СДМ