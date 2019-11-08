В Самаре откроется библиотека нового поколения

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Библиотека продемонстрирует новое цифровое оборудование, представит современную систему RFID-технологий, которая делает процесс обслуживания читателей комфортным и более рациональным.Для гостей библиотеки будут работать интерактивные площадки: мастер-классы по робототехнике и 3D-сканированию, песочной анимации, демонстрация химических опытов с рассказом о применении химии в театре и кино.Вниманию посетителей также будут представлены театрально-музыкальные композиции:- вариации «Осенние этюды» на цифровом пианино;- постановка «Писатели-классики о театре», с использованием приобретенного в рамках Национального проекта светового и звукового оборудования.В обновленном конференц-зале пройдет мастер-класс по сценической речи под руководством актера, режиссера и драматурга Игоря Кузнецова.Творческое пространство библиотеки будет представлено яркими и запоминающимися своей нестандартностью форм и жанров, подходом к темам книжными экспозициями и выставочными проектами:- галерейная площадка «Монпарнас»;- выставочный зал «Пятое измерение квадрата», к 140-летнему юбилею Казимира Малевича;- экспозиция «Менделеев. Система мироздания», посвященная Международному году периодической таблицы химических элементов;- галерея «неОДИНОЧЕСТВО… НЕвстреча…Диалог поэтических миров в письмах и стихах Райнера Рильке и Марины Цветаевой», приуроченная к началу перекрестного года литературы и театра Австрии и России;- музейная экспозиция «Необычайное путешествие с Владимиром Маяковским по Стране Советов»;- литература «нон-фикшн», представленная на выставке «Топ-Просветитель»;- выставка «Вершины: Книги. Премии. Имена».В день открытия Библиотека № 8 продемонстрирует новые перспективы в своей работе и станет территорией научно-творческих экспериментов, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации