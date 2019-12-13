В Самаре откроется Межрегиональная выставка-ярмарка «Рождественские узоры Поволжья»
13 декабря 2019 16:32
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Организаторами проекта выступают ГБУК «Агентство социокультурных технологий», ГБУК «Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В.
Алабина».
Проект объединит более 200 участников - мастеров народных художественных ремесел и современных видов декоративно-прикладного искусства из 7 регионов России: Самарской, Кировской, Ульяновской, Нижегородской и Оренбургской областей, Республик Марий Эл и Башкортостан.
Лучшие мастера России продемонстрируют свои уникальные изделия: национальные игрушки, украшения, народные костюмы, авторские сувениры, ручное кружево, вязаные вещи ручной работы, изделия из металла, кожи, миниатюрную лаковую живопись, керамику, вышивку и многое другое.
В программе мероприятий: круглый стол, лектории, конкурс «Волжские мастера» в режиме реального времени, мастер-классы от лучших мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесел, розыгрыши призов и многое другое.
Выставка-ярмарка продлится по 15 декабря (включительно).
Время работы Выставки-ярмарки: с 10:00 до 18:00.
Вход свободный, передает пресс-служба облправительства.
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