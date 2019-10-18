В Самаре опробовали аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав»

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Судебные приставы всех районов Самары, а также нескольких районов области провели мероприятие по поиску должников-автовладельцев. Останавливались только водители, имеющие задолженности по различным категориям исполнительных документов, а найти в потоке машин именно ту, что принадлежит должнику, помогал аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав».Всего в этот день с должников-автовладельцев взыскано свыше 1 миллиона рублей.Оплачивали долги на месте, с помощью переносных платежных терминалов. Те же автовладельцы, что не смогли оплатить задолженность на месте, савтотранспортными средствами расстались. Всего судебными приставами было арестовано и отправлено на штрафстоянку 50 автотранспортных средств, предварительно оцененных в 9,4 миллиона рублей.Теперь подобные рейды будут проводиться Управлением Федеральной службы судебных приставов по Самарской области на постоянной основе, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.