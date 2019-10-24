В Самаре ограничат движения транспорта в связи с проведением забега «В беге мы едины!»
24 октября 2019 12:36
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- с 03:00 до 16:00 4 ноября 2019 года - по Волжскому проспекту от Студенческого переулка до ул. Маяковского;
- с 07:00 до 14:00 4 ноября 2019 года - по улице Максима Горького от улицы Венцека до улицы Вилоновская, по улице Вилоновская от улицы Максима Горького до улицы Куйбышева, по Волжскому проспекту от улицы Вилоновская до Студенческого переулка, по Волжскому проспекту от улицы Маяковского до улицы Лесная, по улице Лесная от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали от улицы Лесная до улицы Липецкая.
Также с 20:00 3 ноября до 16:00 4 ноября 2019 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств на всех вышеуказанных участках дорог.
Кроме того, с 03:00 до 16:00 4 ноября 2019 года общественный транспорт – автобусы маршрутов №№ 11, 61, 247, 261 - будут следовать по временной схеме движения.
Подробнее с временными схемами ограничения движения транспорта и временными схемами движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях, передает пресс-служба горадминистрации.
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