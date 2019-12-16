В Самаре объявили о создании движения волонтеров цифрового развития
16 декабря 2019 18:43
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Реализация проекта была осуществлена проектным офисом цифрового развития Самарской области в рамках гранта, поддержанного Федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь». Партнерами Форума выступили Правительство Самарской области, Самарский национальный исследовательский университет им. С.П. Королева, организация «Мир Молодежи».
Открывая Форум, заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Фарит Мухаметшин заявил, что Самарская область инициировала очень актуальную повестку: «Цифровая дипломатия – это новый взгляд на вопросы международного сотрудничества с использованием цифровых технологий».
Говоря об оттоке высококвалифицированных кадров области цифровых технологий из региона, Фарит Мухаметшин среди основных причин отметил незаинтересованность молодых специалистов в условиях, предоставляемых работодателями, недостаточный уровень заработной платы, а также не располагающий к работе «микроклимат». «Наша задача – подготовить и удержать специалистов в области программирования и информатизации. От них в первую очередь зависит развитие IT-сферы в регионе и связанных с ней сфер экономики и финансов», – подчеркнул он.
«Форум по цифровой дипломатии – это не только поиск решений по заявленным вопросам, – рассказал о цели проведения Форума руководитель проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин. – Это ещё и шаг к укреплению региональных и внешних связей, вывод их на совершенно новый уровень. Инициативы молодых людей, в том числе и данный Форум, мы всегда готовы поддержать».
В ходе работы секций Форума участники также обсудили проблемы информационной безопасности, присутствие России в медиа-пространстве стран СНГ, роль молодёжи в цифровой дипломатии.
На Форуме объявили о новом проекте, реализуемом в Самарской области, – движении «Волонтеры цифрового развития». Оно объединит студентов вузов и ссузов, интересующихся информационными технологиями. Движение посвящено повышению цифровой грамотности населения, развитию деятельности в сфере цифровизации и ее популяризации, формированию кадров для цифровой экономики и продвижению Самарской области в цифровом мире, передает пресс-служба облправительства.
Фото: соцсети
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