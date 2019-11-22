В Самаре обсудят перспективы развития общественного движения «Волонтеры культуры»

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В 2019 году на базе Самарского Дома молодежи состоялось открытие «Центра волонтеров культуры» в рамках реализации проекта общественной организации «Губерния». Его открытие стало для города необходимостью: в Год театра в Самаре проходит большое количество мероприятий, в том числе в рамках проекта «Культурное сердце России». Центр стал первой в Самаре площадкой, которая занимается подготовкой добровольцев к сотрудничеству с учреждениями культуры.Участниками первой образовательной программы стали 100 молодых ребят – школьников и студентов Самары. Добровольцы посетили мастер-классы и лекции по различным направлениям: ораторское и актерское мастерство, краеведение, восстановление объектов культурного наследия, больничная клоунада и занятия с гидом-экскурсоводом.На пленарном заседании спикеры и специалисты в сфере добровольчества обсудят федеральную и региональную повестки общественного движения «Волонтеры культуры», а организаторы проекта расскажут об итогах реализации программы обучения. Участниками заседания станут представители более 20 городских округов и муниципальных районов Самарской области, которые смогут обменяться опытом в этой сфере и внести свои предложения. Мероприятие приурочено к Форуму добровольцев Самарской области, который состоится 19 декабря.Итогом мероприятия станет торжественное награждение самых активных добровольцев благодарственными письмами и памятными подарками, передает пресс-служба СДМ.Фото: пресс-служба СДМ