В Самаре обсудили подготовку к Новогодним праздникам

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Целый комплекс новогодних мероприятий запланирован для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста. 6 декабря в 12 раз в Департаменте опеки и попечительства традиционно состоится торжественное открытие благотворительной акции «Самарская Ёлка желаний».Также в период с 17 по 20 декабря в каждом районе города для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пройдут праздничные мероприятия «Новогодний калейдоскоп». Подробная информация об этих и других мероприятий будет размещена на официальном сайте Администрации города www.samadm.ru.Уже объявлен городской конкурс на лучший новогодний рисунок и лучшую новогоднюю игрушку, а также конкурс на лучшее новогоднее и рождественское оформление прилегающих территорий, фасадов и внутренних помещений муниципальных образовательных учреждений.Традиционно особое внимание уделяется подготовке к праздникам главной площади города – площади Куйбышева. Сейчас на центральной площадке завершён сбор и установка ёлочного комплекса, а 10-12 декабря будет завершена работа по светодиодным лампочкам и экранам с визуальным наполнением. С 13 декабря будет организована работа по заливке двух катков, оснащённых подсветкой. Рядом с ними будет расположена зона переодевания и камера хранения. 2 декабря на площади планируется открытие деревянной горки, кататься на которой можно будет бесплатно.Также будут установлены объекты торговли и питания. С 7 декабря по 8 января будет работать усадьба Деда Мороза, а сам Дед Мороз посетит площадь 22 декабря.По просьбе жителей, в этом году впервые планируется постоянно действующая во время каникул новогодняя площадка DJ Мороз, на которой будет организована музыкальная программа. В ночь с 31 декабря на 1 января запланировано новогоднее шоу с фейерверком и участием артистов Самары и Самарской области.Не забудут и про спорт. В период новогодних каникул будут проведены Чемпионат и первенство городского округа Самара по лыжным гонкам, а также соревнования городского округа Самара по легкой атлетике «Приз новогодних каникул».Наиболее значимым спортивным событием начала 2020 года будет старт муниципального этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба», торжественное открытие которого состоится на площади Куйбышева.Ледовые площадки города тоже заработают в скором времени. Открытие катков на площади Куйбышева состоится 22 декабря. Всего же, по предварительной информации Администраций внутригородских районов Самары, этой зимой в городе запланировано подготовить и залить 124 ледовых площадки, передает пресс-служба горадминистрации.