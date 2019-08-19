В Самаре обсудили перспективы развития газификации транспорта

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С ростом промышленного производства и количества автомобилей, растет и нагрузка на окружающую среду. Президент Российской Федерациипоставил задачу снизить совокупные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в крупных промышленных городах России минимум на 20 процентов.Эта необходимость доказана результатами наблюдений за состоянием окружающей среды. Основной источник загрязнения атмосферы в мегаполисахсегодня не промышленные предприятия, как принято думать, а огромное количество автомобилей. Сегодня же более 65% вредных выбросов формирует транспорт.Решение этой задачи требует внедрения «экологически чистых» автомобилей, и Самарская область готова к форсированному внедрению такого транспорта. При этом расширение использования компримированного природного газа – метана, в качестве моторного топлива имеет реальные финансовые меры поддержки со стороны федерального и регионального правительства. (Отметим важную деталь, что речь идет исключительно про газ - метан, сжатый до давления в 200 атмосфер.)Министр промышленности и торговли Самарской областиподробно рассказал участникам пресс-конференции о мерах государственнойподдержки для тех, кто решил перейти с бензина и дизеля на газ - метан. Это возмещение 50% расходов на покупку техники для муниципалитетов ипереоборудование для всех категорий транспорта. При этом, в приоритете транспортные средства, занятые на пассажирских перевозках, в дорожно-коммунальном хозяйстве, а также в таксомоторных парках. «Ещё одной мерой является развитие газозаправочной инфраструктуры в Самарской области. До2020 года она реализуется исключительно за счёт внебюджетных средств ООО «Газпром газомоторное топливо», а с 2020 года начнём возмещать частьзатрат инвестора, понесённых в ходе строительства и переоборудования автомобильных газонаполнительных компрессорных станций», – рассказалжурналистам Михаил Жданов. – Таким образом, прямые льготы, пойдут как компаниям, развивающим инфраструктуру, так и гражданам, желающимперевести транспорт на газ – метан.Отметим, что на сегодня в Самарской области - семь станций, где можно заправиться метаном. К 2020-му году построят еще три, а через пять лет их должнобыть уже 53.К слову, в Тольятти вся коммунальная техника уже на газомоторном топливе, а Сызрань вышла в лидеры по количеству единиц общественного транспорта нагазу. Метан используют и в Самаре, и в других муниципалитетах. Специалисты уже подсчитали экономический эффект от муниципальной ГМТ техники - он составил 11 миллионов рублей в 2018 году.Таким образом, переход на газомоторное топливо - метан решит множество проблем: он экологичнее и экономичнее, чем другие виды топлива, передает пресс-служба облправительства.