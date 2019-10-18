В Самаре обсудили эффективность применения механизмов развития малого и среднего бизнеса
18 октября 2019 14:14
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К беседе помимо самих представителей бизнеса были приглашены руководитель департамента развития предпринимательства Самарской области Лариса Названова, директор Гарантийного фонда поддержки малого предпринимательства Юлия Красина, а также руководитель Центра поддержки экспорта Александр Голосарский. Они подробно рассказали, как открыть свой бизнес, с какими сложностями обычно сталкиваются начинающие предприниматели, куда они могут обращаться за помощью, и как молодому бизнесу выйти за пределы Самарской области.
В частности, как рассказала Юлия Красина, с 2019 года в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса ГФСО оказывает поддержку начинающим предпринимателям, срок регистрации которых не достиг 12 месяцев. "Мы начали кредитовать стартапы, — сообщила Красина. — Получение финансирования для них — это самая сложная проблема, поскольку кредитные организации неохотно финансируют начинающих предпринимателей. Являясь государственным учреждением, микрокредитная компания "Гарантийный фонд Самарской области" готова поддержать предпринимателей на начальной стадии, когда им еще никто не готов предоставлять займы".
Директор ГФСО привела один из ярких примеров того, как при господдержке из маленькой компании вырастают достаточно известные бренды, которые в том числе приносят хорошую налоговую отдачу в областной бюджет. "Еще до введения данной программы к нам обратилась компания, которой банки отказали в займе по причине недостаточной залоговой базы. Мы предоставили им два микрозайма. После этого они стали интересны банкам и в дальнейшем обращались к нам лишь за получением поддержки в виде поручительства перед банками. Из маленькой никому не известной компании они выросли до известного в Самарской области бренда, который имеет более 50 точек реализации в нашем регионе и выходит на рынки в других регионах".
Юлия Красина отметила, что благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" начинающие компании, у которых недостаточно собственного капитала, смогут опереться на финансовую поддержку государственной структуры. "Теперь, когда у нас есть программа для стартапов, ярких примеров успешного развития бизнеса будет больше", — сказала она.
В свою очередь Александр Голосарский рассказал, что Центр поддержки экспорта Самарской области запускает акселератор для выхода самарских компаний на рынок Китая. "Наш регион стал одним из первых в этой работе, — сказал Голосарский. — Это новая государственная услуга, которая позволяет в ускоренном режиме выводить компании на зарубежный рынок. Тесно взаимодействуя с Российским экспортным центром, мы ведем отбор компаний, которые планируют выйти на рынки зарубежных стран. Результатом этой работы должно стать заключение экспортных контрактов. Сейчас мы запускаем акселератор для выхода самарских компаний на рынок Китая".
По словам эксперта, специалисты различают три вида компаний-экспортеров. Это начинающие компании, которые только планируют поставлять продукцию за рубеж, затем идут компании, которые имеют незначительный опыт экспортной деятельности, и экспортеры, уверенно стоящие на ногах, которые хотят расширить географию поставок.
Перечень услуг Центра поддержки экспорта Самарской области достаточно широк. "По любым вопросам, связанным с внешнеэкономической деятельностью, предприниматель может обратиться к нам, — подчеркнул Александр Голосарский. — Для начинающих компаний у нас предусмотрены консультации и образовательные программы, курсы и мастер-классы с привлечением профильных экспертов. Тем, кто определился с продукцией для экспорта, мы оказываем услуги прикладного характера: перевод информационно-презентационных материалов на иностранный язык, адаптация сайта компании под иностранный рынок, маркетинговые исследования зарубежных рынков, поиск зарубежных партнеров, сертификация и стандартизация, защита интеллектуальной собственности".
Очень востребованной является услуга по организации выезда компаний с бизнес-миссиями в зарубежные страны и участие в международных выставках. В текущем году запланировано полтора десятка подобных мероприятий.
Обратиться в региональный Центр поддержки экспорта может любая компания, зарегистрированная на территории Самарской области. Особое внимание уделяется представителям малого и среднего бизнеса. Специалисты центра проводят оценку экспортной зрелости и подбирают услуги, большая часть из которых предоставляется на бесплатной основе. Часть услуг предоставляется на условиях комфортного софинансирования: 80 на 20% или 70 на 30%, где большая величина оплачивается государством, остальное — компанией.
Добавим, что сегодня в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса департамент развития предпринимательства Самарской области ведет прием заявок в акселератор для начинающих предпринимателей. Инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным национальный проект успешно реализуется в Самарской области при активной поддержке губернатора Дмитрия Азарова.
"Сейчас принимаются заявки в бизнес-акселератор для начинающих, мы приглашаем участников и ведем отбор, — сказала Лариса Названова. — Заявку можно подать на Портале государственной поддержки бизнеса Самарской области. Участники акселератора в ближайшие два месяца смогут превратить свою бизнес-идею в проект, который будет оцениваться инвесторами и получит заключение о том, как его можно реализовать в дальнейшем".
Директор департамента развития предпринимательства Самарской области отметила, что в настоящее время предпринимателем может стать любой человек, независимо от пола и возраста. "Сейчас у многих людей возникают бизнес-идеи, но до конца они не проработаны, — отметила она. — Многие не до конца могут оценить, стоит ли вкладывать средства в эту идею. Государственные программы позволяют сориентировать людей, желающих начать предпринимательскую деятельность".
Одним из важных элементов нацпроекта является создание центров "Мой бизнес", в которых объединены все структуры поддержки предпринимателей с целью оказания комплексных услуг бизнесу на разных стадиях проекта.
Напомним, Центры "Мой бизнес" в ближайшие годы откроют во всех городах Самарской области. Здесь можно будет получить консультационные услуги и открыть свое дело в формате одного окна. Уже в этом году в регионе начнут работу три центра — в Самаре, Тольятти и Сызрани. "Губернатор Дмитрий Азаров принял принципиальное решение о том, что за время действия национального проекта центры "Мой бизнес" будут открыты во всех десяти городах губернии, — пояснил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — В текущем году центры будут открыты в Самаре, Тольятти и Сызрани. В следующем году откроются еще три или четыре центра, в соответствии с заявками муниципалитетов".
В центрах будут сосредоточены не только институты поддержки бизнеса, но и необходимые предпринимателям сервисы, упрощающие взаимодействие с государственными учреждениями, ресурсоснабжающими организациями и т. п. "Получить весь набор услуг и решить все вопросы можно будет в одном месте, — подчеркнул Дмитрий Богданов. — У предпринимателя не будет необходимости перемещаться по разным инстанциям. Это касается и людей, которые только планируют заняться бизнесом. Им посоветуют, где обучиться и получить нужную информацию".
Полную трансляцию круглого стола можно посмотреть по ссылке.
Фото: vkonline.ru
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