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В Самаре нашли подрядчика, который оградит территорию кинотеатра «Юность» и закроет входы внутрь здания
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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре нашли подрядчика, который оградит территорию кинотеатра «Юность» и закроет входы внутрь здания

20 декабря 2019 16:54
128
В 2015 году «Юность» хотели реконструировать в культурно-досуговый или спортивный центр — но эти планы так и не осуществились.
Департамент градостроительства Самары нашёл подрядчика, который согласился оградить территорию кинотеатра «Юность» и закрыть входы внутрь здания. Работы должны завершить до конца 2019 года, передает «СО» ОНЛАЙН.

«Юность» — первый в Самаре двухзальный кинотеатр для показа широкоформатных фильмов, он открылся в начале 1960-х годов. Но в конце 90-х кинотеатр прекратил работу. Само здание стали использовать для разных целей — в стенах «Юности» успели поработать и мебельный магазин, и агентство ритуальных услуг. Но в конце концов строение было заброшено и пришло в запустение. В 2015 году «Юность» хотели реконструировать в культурно-досуговый или спортивный центр — но эти планы так и не осуществились.

Внимание властей к плачевному состоянию кинотеатра привлекла жительница Самара Людмила Генералова (@leibo6379) в середине октября. «Вам на праве собственности принадлежит кинотеатр „Юность“. Сейчас он находится в ужасном состоянии: двери открыты, окна разбиты… По кровле носятся подростки, не один раз уже оттуда выгоняли. Примите меры», — написала женщина в сети Twitter.

Тогда сотрудники департамента градостроительства города через свой официальный аккаунт сообщили, что в ближайшее время будет заключен договор на выполнение работ по закрытию периметра. Сроками его исполнения назвали начало ноября, но до настоящего времени «Юность» так и остаётся открытой. За прошедшие полтора месяца неизвестные вандалы даже сняли одну из металлических дверей главного входа.

Тем не менее, в департаменте обещают решить проблему до Нового Года. «Подрядная организация найдена. До конца декабря все работы будут выполнены», — сообщили в Twitter сотрудники ДГС в пятницу, 13 декабря.
 
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Комментарии


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