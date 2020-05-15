В Самаре нарушителей режима самоизоляции определят с помощью беспилотников

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Совместно с Управлением Росгвардии по Самарской области и ГУ МВД Самары данная технология будет использоваться для мониторинга территорий с целью недопущения массового скопления людей. В режиме онлайн информация будет передаваться в правоохранительные органы и администрации внутригородских районов для оперативного принятия мер к жителям, которые нарушают режим самоизоляции.Согласно Постановлению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. В Самаре парки, скверы, набережная закрыты для посещений, нарушителям грозит административная ответственность.Кроме того, на штабе принято решение усилить работу по проверке соблюдения масочного режима на объектах потребительского рынка и в общественном транспорте, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации