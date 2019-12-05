В Самаре наградили победителей Межрегионального Конкурса детских творческих работ «Экочудо-2019»

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На торжественной церемонии были награждены авторы лучших конкурсных работ в пяти номинациях и разных возрастных категориях: «Поэтическое произведение», «Прозаическое произведение», «Рисунок», «Фотография» и «Видеоролик». В этом году в конкурсе приняли участие более 500 ребят – дети и подростки от 7 до 14 лет из 14 регионов Российской Федерации: Волгоградской, Вологодской, Ивановской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, а также Республики Татарстан, Республики Калмыкия, Чувашской Республики и Хабаровского края.Конкурс проводился в течение многих месяцев на сайте библиотеки и в соцсетях, в помощь участникам предлагались самые разные книги и произведения, посвященные природе и животным, родному краю и экологии.Все работы прошли два этапа: сначала их оценивало компетентное жюри – поэты, писатели, художники и экологи, — а затем отобранные работы были выставлены на суд зрителей для открытого голосования в социальной сети. Главный критерий, которым руководствовалось жюри – работа должна была тронуть сердце. Светлана Макашова – писатель, эколог, специалист Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды и друг библиотеки, — приняла участие в зрительском голосовании: «Понравились все работы, трудно было выделить победителей. Это замечательная задумка — организовать такой проект, потому что он делает вклад и в экологическое, и в литературное будущее нашей области, а возможно, и страны. Хочется отметить разнообразие форм выражения позиции современных ребят в плане экологии. Каждый ребёнок вложил свою душу в свою работу – и все они по-своему очень ценны».Кто-то из участников впервые открыл для себя всю красоту природы родного края, кто-то стал изучать местных животных или насекомых. А кто-то, как 14-летняя Анастасия Лиджиева из республики Калмыкия (пос. Ики-Бурул), поднял такую серьезную экологическую проблему, как нехватка воды в маленьких калмыцких селах: «Мое стихотворение возникло как итог путешествия по степи. Для степи вода – это энергия, жизнь. Своим стихотворением я хотела привлечь внимание общества к этой проблеме, и уверена, что вслед за водой вернется и жизнь в маленькие деревни и села». Девушка получила первое место за свое стихотворение «Дедушкин завет».«История моего рисунка такая. Летом я с мамой отдыхала на турбазе. И как-то вечером к нашему домику прилетела большая белая цапля и стала охотиться на лягушек. Я подумала, что мое экочудо само меня нашло. Мне оставалось только взять фотоаппарат и сфотографировать эту красивую белую птицу. Так я познакомилась с Большой белой цаплей, которая занесена в Красную книгу», — рассказала 8-летняя обладательница второго места в номинации «Фотография» Кристина Абжалимова из Самары, автор фотоработы «Шагает цапля не спеша, собою птица хороша».«Конкурс замечательный, будем обязательно участвовать в следующий раз и большее количество детей привлекать к участию. Мы уж несколько раз участвовали, в этом году получили первое место – жюри оценило рисунок «На берегу реки Татьянки» нашей воспитанницы», – поделилась Елена Луканова, старший воспитатель социально-реабилитационного центра «Наш дом» из Новокуйбышевска.Всем победителям и призерам были вручены дипломы и тематические подарки: познавательные книги, рюкзаки, мягкие игрушки в форме лягушек, саженцы экзотического деревца Мурайа и сладкие призы. Победители, которые не смогли приехать на церемонию, прислали свои видео-визитки. Работы победителей можно увидеть в читальном зале Самарской областной детской библиотеки.«Конкурс «Экочудо» дал возможность юным волжанам – читателям библиотек посмотреть на мир родной природы внимательным взглядом, увидеть, как он удивителен во всех своих проявлениях, и рассказать обо всем об этом в любой из пяти творческих номинаций Конкурса. Лучше понять природу помогало чтение о ней лучших книг. Чтение увеличивает вероятность не только победы в конкурсе, но и вероятность того, что в своей жизни дети будут чаще обращаться к книге как к одному из лучших помощников. Конкурс нравится ребятам еще и тем, что это увлекательная возможность отыскать свое личное экочудо, которое еще никто не видел или просто не замечает, но оно достойно внимания», – рассказала куратор конкурса и главный библиотекарь Центра сопровождения чтения Самарской областной детской библиотеки Марина Васильева, передает пресс-служба минкульта СО.Фото: пресс-служба минкульта СО