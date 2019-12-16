В Самаре наградили финалистов регионального конкурса «Детский сад года-2019»

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В Самарской области выбрали победителей конкурса дошкольных организаций. Соревнования проходили в несколько этапов. В финал вышли девять лучших команд. Каждый участник представил свою инновационную образовательную программу. Самые перспективные состязались в трёх номинациях: «Становление ценностей здорового образа жизни, формирование полезных привычек»; «Поликультурный подход к художественно-эстетическому развитию дошкольников»; «Формирование у детей элементарных представлений о естествознании».«Нужно было, уложившись в 10 минут, показать всю работу, которую мы делали на протяжении трёх или даже пяти лет. Мы, например, подготовили фильм, естественно, разыграли спектакль, и педагоги рассказали, как мы вообще всё это делаем», — рассказывает директор АНО дошкольного образования «Город детства» г.о. Кинель Надежда Кузьминова.Конкурс уже стал традиционным. В этом году на региональный этап вышли 34 дошкольных учреждения. Из них 25 городских, 9 сельских и три детских сада автономных некоммерческих организаций. В финал прошли только 9.«Девять участников, девять финалистов детских садов со всех территорий Самарской области показали высший класс. Есть чему поучиться другим. Очень важно обменяться практиками в рамках конкурсных мероприятий», — подчеркивает заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская.В числе финалистов «Детский сад «Лукоморье» Волжского района. Он начал работать в 2017 году. Сегодня его посещают 1300 воспитанников (из них 115 — в группах кратковременного пребывания). Педагогический коллектив применяет в работе с малышами игровые, здоровьесберегающие, кейс-технологии, которые помогают ребятам раскрыть свои способности.Конкурс «Детский сад года-2019» прошёл в 11-й раз. В этом году он приурочен к Десятилетию детства, объявленного указом Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Главная цель конкурса — повышение качества дошкольного образования, а также поддержка лучших педагогических коллективов, передает пресс-служба облправительства.