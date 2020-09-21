В Самаре начались проверки по соблюдению масочного режима

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Ситуация с коронавирусом вновь обострилась.

Самарская область уже не первую неделю ежедневно фиксирует больше ста зараженных COVID-19. Региональные власти пока не ужесточают меры, но требуют соблюдения уже существующих правил. И в первую очередь, это касается ношения масок.

Самые опасные места там, где много разных людей. В их числе автобусы, трамваи, троллейбусы. С сегодняшнего дня соблюдение масочного режима в общественном транспорте будут контролировать особенно строго. Теперь пассажиров без средств индивидуальной защиты просто не пустят в салон.

Помимо транспортных рейдов в Самаре дезинфицируют общественные места, поверяют магазины, столовые, кафе и рестораны, как там соблюдаются меры безопасности. В настоящее время уже составлено около 250 протоколов на сумму порядка 3 миллионов руб.

Сейчас за неисполнение правил предусматривается штраф до 30 тысяч для граждан и до 50 – для должностных лиц. Если нарушение будет совершено повторно, то в первом случае денежное взыскание увеличиться до 50, а во втором до 500 тысяч рублей, сообщает ГТРК Самара.

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