В Самаре начали работать детские оздоровительные лагеря

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Организация летнего оздоровительного отдыха – одна из региональных составляющих национального проекта «Демография», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.В июне-июле текущего года с участием специалистов администрации Самары и профильных ведомств состоялись комплексные комиссионные проверки готовности к открытию детских лагерей.«В настоящее время закуплены в необходимом количестве бесконтактные термометры, одноразовые маски, перчатки для сотрудников, дозаторы, антисептические средства для обработки рук и помещений. Штат учреждений укомплектован педагогическими и техническими работниками. Для организации проведения летней оздоровительной кампании все лагеря, комбинаты школьного питания готовы», - подчеркнула заместитель Главы городского округа Самара – руководитель Департамента образования Администрации городского округа Самара Елена Чернега.Этим летом для детей и подростков организована работа 10 муниципальных оздоровительных учреждений с круглосуточным пребыванием, а также работа пришкольных дневных лагерей. Палаточные же лагеря в этом сезоне работать не будут.Обязательным условием для пребывания ребенка в лагере является наличие медицинской справки и отсутствие противопоказаний. Персоналу, в том числе и работникам пищеблоков, необходимо пройти обследование на COVID-19.«Лица, находящиеся в лагере с круглосуточным режимом пребывания, дважды в день подлежат термометрии. В случае выявления заболевших, оздоровительные учреждения действуют в соответствии с разработанной и утвержденной маршрутизацией изоляции и госпитализации», - пояснила заместитель начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Ольга Тараканова.Детские учреждения оздоровления и отдыха будут работать в особом режиме.«В этом году лагеря осуществляют свою деятельность по закрытому типу. Заезд детей и сотрудников осуществляется одномоментно на весь период смены. Отменены и родительские дни», - рассказала Елена Чернега.В развлекательных мероприятиях, проводимых исключительно на открытом воздухе без привлечения сторонних организаций, смогут принимать участие только ребята из одного отряда.Усилены такие противоэпидемиологические мероприятия, как обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением антисептиков, регулярное обеззараживание воздуха с использованием соответствующего оборудования, ежедневная уборка всех помещений, в том числе и контактных поверхностей, с помощью моющих и дезинфицирующих средств, очистка вентиляционных решеток и т.д.В период летней оздоровительной кампании деятельность лагерей будет контролировать городской департамент образования в ежедневном режиме по видеосвязи, передает пресс-служба горадминистрации.