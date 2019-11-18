В Самаре на добровольной основе проводится прием у населения незаконно хранящихся оружия и боеприпасов
18 ноября 2019 14:53
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В соответствии с действующим законодательством, добровольной сдачей считается выдача лицом вышеуказанных предметов вооружения по собственной воле или сообщение о месте их нахождения при реальной возможности дальнейшего хранения.
Сдать предметы вооружения может любой гражданин независимо от места регистрации и проживания. Алгоритм предельно прост: необходимо обратиться в близлежащий орган внутренних дел с заявлением, указать паспортные данные, ИНН и счет в банке для перечисления денежного вознаграждения.
Право на получение денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств имеют граждане в возрасте старше 18 лет.
В 2018 году Правительством Самарской области установлены следующие размеры вознаграждения.
По всем вопросам сдачи незаконно хранящего оружия обращаться в Главное Управление МВД России по Самарской области по телефону: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23.
Обращаем Ваше внимание на недопущение противоправного хранения оружия и необходимости его сдачи. Лицо, добровольно сдавшее предметы вооружения, освобождается от уголовной ответственности, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: соцсети
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