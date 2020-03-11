В Самаре на Ново-Вокзальной ВАЗ 21120 сбил на переходе маму с коляской, в которой находилось двое детей

116

Накануне, в Промышленном районе в 12:00 водитель - мужчина, 1997 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21120, двигаясь по ул. Ново-Вокзальная, на нерегулируемом пешеходном переход не уступил дорогу и допустил наезд на маму с коляской, в которой находилось двое детей, 2018 года рождения.В результате ДТП дети скорой медицинской помощью были доставлены в городскую больницу.Уважаемые водители, при приближении к нерегулируемым пешеходным переходам, необходимо снизить скорость и пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть. Кроме того, особое внимание нужно обращать, когда проезжую часть пересекают мамы с маленькими детьми, передает пресс-служба ГИБДД Самары.