Речь идет о торговых рядах ООО «Долина», находящихся в Куйбышевском районе города.
В Самаре могут закрыть еще один розничный рынок. Речь идет о торговых рядах ООО «Долина», находящихся в Куйбышевском районе города. Мэрия Самары признала утратившим силу постановление о продлении срока действия разрешения на право организации универсального розничного рынка. Он находится на кольце Южно-обводной дороги. Среди горожан он известен, как Солнечный рынок. По данным из отрытых источников, срок работы этого рынка был продлен в феврале текущего года. В конце прошлого года прекратил свою работу скандальный рынок «Лотос», располагавшийся на пересечении улиц Авроры и Аэродромной. Сейчас на его месте власти строят сквер, пишет ТРК Терра
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