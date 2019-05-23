В Самаре изменились правила выдачи разрешений на съемку с коптера
23 мая 2019 16:26
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В соответствии с нормативным документом для получения разрешения на съемку с коптера необходимо не позднее 10 (десяти) рабочих дней до планируемой даты предоставить в Администрацию Самары заявление и необходимый пакет документов (копия документа, удостоверяющего личность, копию документа с техническими характеристиками коптера и др.). Положение, форма заявления размещены на нашем сайте в разделе «Официальное опубликование».
Также для удобства составлена пошаговая инструкция для оформления разрешения.
Обращаем внимание, что окончательное разрешение на полет выдает Самарский Зональный Центр Единой Системы планирования потоков воздушного движения. Поэтому после получения разрешения из Администрации города необходимо обращаться в Зональный Центр (тел.: (846) 279 18 41 или (846) 279 18 26), передает пресс-служба горадминистрации.
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