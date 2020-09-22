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В Самаре и Тольятти вырос спрос на тренеров и парикмахеров

22 сентября 2020 09:53
129
В Самаре и Тольятти вырос спрос на тренеров и парикмахеров

В этом году данная профобласть вошла в список наиболее пострадавших от эпидемии COVID-19.

Аналитики сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru проанализировали, какие изменения произошли в профобласти «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» в Самарской области в 2020 году и какую зарплату в среднем предлагают специалистам сферы.

В этом году данная профобласть вошла в список наиболее пострадавших от эпидемии COVID-19. Длительные карантинные меры и невозможность перейти на удаленных формат работы для некоторых видов деятельности привели к рекордному для индустрии красоты падению спроса на рынке труда. Так, в Самаре самое серьезное падение по вакансиям случилось в мае и составило -55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Тольятти – -21%.

Восстановительный тренд в профобласти начал прослеживаться летом. В августе количество вакансий в Самаре выросло на 26% по сравнению с августом 2019 года, и на 36% по сравнению с июлем 2020 года. В Тольятти в августе прирост составил +59% относительно августа 2019, и +39% относительно июля 2020 года. В этот период спрос на конкретных специалистов сферы превысил докризисные показатели. Таким образом, с июля по сентябрь количество предложений для тренеров в Самаре выросло в 1,7 раз по сравнению с январем-началом марта 2020 года, на парикмахеров – в 2,3 раза. В Тольятти спрос на тренеров за указанный период возрос в 1,2 раза, на парикмахеров – в 1,5 раза.

Сейчас среднее зарплатное предложение для тренеров в Самаре составляет 26 250 рублей, для парикмахеров 30 000 рублей. В Тольятти размер среднего зарплатного предложения тренеров – 20 000 рублей, парикмахеров – 31 917 рублей.

Фото: pixabay.com

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Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
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О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
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Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было.
12 сентября 2020  18:22 
Наблюдатель Анастасия Волкова: "Явка хорошая, избирателей намного больше, чем в прошлые годы" Юлия Богданова
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было. Социум
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Новости Тольятти
18 сентября 2020  11:17
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Напряженность на рынке труда составила  2,4 чел. на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
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17 сентября 2020  14:08
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую, Самарскую, Оренбургскую области и ряд других регионов России.
Автопробег на метановых автомобилях прибыл на производство резидента технопарка «Жигулевская долина» -  ГК «АТС»
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую,... Новости Тольятти
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15 сентября 2020  11:11
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
В общей сложности вакцинации от гриппа и ОРВИ подлежат 6478 педагогов муниципальных образовательных учреждений. Новости Тольятти
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