В Самаре готовятся к открытию ёлочные базары

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В городе планируют открыть 130 точек по продаже хвойных деревьев.

В администрации Самары сообщили об открытии муниципальных ёлочных ярмарок уже с 14 декабря. По словам городских чиновников, на территории Самары будет организовано более 130 точек по продаже хвойных деревьев.

- Официальные ярмарки по продаже елок будут оформлены в едином стиле. Специальное ограждение и вывеска, «пушка» для упаковки и соответствующие документы, - именно этими признаками обладает легальный «елочный базар», -отметили в пресс-службе администрации.

Одним из условий договора является то, что ёлочные базары в Самаре будут работать до трех часов дня 31 декабря 2020 года, после чего предприниматели будут обязаны демонтировать свою точку, провести уборку территории и вывезти остатки нераспроданных елей с участка, сообщает КП-Самара.

- Подробная адресная программа по продаже хвойных деревьев будет размещена дополнительно, - сообщили в администрации города.

Фото: Дильдина Светлана