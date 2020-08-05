В Самаре дети с ОВЗ, обучающиеся на дому, будут получать бесплатное питание

В преддверии нового учебного года заместитель руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара Светлана Чикановская рассказала о новшествах в организации питания школьников.
Так, уже с 1 сентября текущего года в рамках реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года и Послания Губернатора Самарской области от 3 февраля 2020 года все учащиеся с 1 по 4 классы будут получать бесплатные горячие завтраки. Однако по желанию родителей ребенок сможет получать горячий обед, но при этом необходимо будет доплатить сумму, равную разнице между стоимостью обеда и бесплатного завтрака.
Также сохранится бесплатное питание для таких категорий обучающихся, как дети из семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума, установленного по Самарской области; дети-сироты; дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; дети-инвалиды; дети из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья.
Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин
, еще одним новшеством является обеспечение бесплатным питанием детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, находящимся на домашнем обучении. В этом случае родители (законные представители) смогут ежемесячно получать в образовательном учреждении продуктовые наборы, передает пресс-служба горадминистрации.
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