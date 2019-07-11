В Самаре действует особый противопожарный режим

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В связи с этим при наступлении 4 и 5 классов пожарной опасности введены ограничения на въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связанных с разведением огня на территории лесных участков, граничащих с районами города. Кроме того, запрещено применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях (сооружениях) и на открытых территориях.Администрация настоятельно рекомендует всем гражданам быть в этот период особенно внимательными и бдительными, соблюдать правила пожарной безопасности.За нарушение правил пожарной безопасности Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрено наложение штрафа.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону «01» или «101» (с мобильного телефона).Ваше неравнодушие может спасти чью-то жизнь, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации