В Самаре действует особый противопожарный режим
13 июня 2019 16:04
60
В связи с этим при наступлении 4 и 5 классов пожарной опасности введены ограничения на въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связанных с разведением огня на территории лесных участков, граничащих с районами города. Кроме того, запрещено применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях (сооружениях) и на открытых территориях.
Администрация настоятельно рекомендует всем гражданам быть в этот период особенно внимательными и бдительными, соблюдать правила пожарной безопасности.
За нарушение правил пожарной безопасности Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрено наложение штрафа.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону «01» или «101» (с мобильного телефона).
Ваше неравнодушие может спасти чью-то жизнь, передает пресс-служба горадминистрации.
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Комментарии
Социум
13 июня 2019 16:16
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим. Социум
60
13 июня 2019 16:08
Перевозка населения на садово-дачные массивы в этот день осуществляться не будет. Социум
56
13 июня 2019 16:04
Администрация настоятельно рекомендует всем гражданам быть в этот период особенно внимательными и бдительными, соблюдать правила пожарной безопасности. Социум
59
Здравоохранение
13 июня 2019 09:49
Кофе вызывает зависимость, схожую с никотиновой. Здравоохранение
176
12 июня 2019 11:28
Специалисты проанализировали более 2 тысяч случаев аппендицита. Здравоохранение
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11 июня 2019 13:29
При этом те бригады, что работали в Самаре, продолжают там работать. Здравоохранение
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